Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

На початок 30 квітня, за даними ювенальних прокурорів, 545 дітей загинули, а понад 1309 отримали поранення різного ступеня важкості.

“Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 529, Харківській – 348, Херсонській – 150, Дніпропетровській – 136, Київській – 130, Запорізькій – 108, Миколаївській – 104”, — йдеться в повідомленні.

Також 29 квітня у результаті обстрілу міста Одеса двоє дітей віком 5 та 16 років отримали поранення.