Про це у своєму звіті повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Як підрахували у відомстві, станом на 25 березня збитків зазнали 1974 заклади культури —в тому числі заклади культури, що підпорядковані Міністерству культури та іншим центральним органам виконавчої влади. З них повністю зруйновано 321 об’єкт, тобто 16,3%.
Через війну Росії проти України зруйновано 29 закладів культури державної форми власності, тобто 9,8% від всієї кількості в країні, а також 1945 комунальної форми власності (6%).
Протягом березня поточного року було пошкоджено 28 закладів культури у Київській області.
Згідно зі звітом, наданим МКІП обласними та Київською міською військовою адміністраціями, найбільше пошкоджень зазнали об’єкти в наступних областях:
- Харківській;
- Донецькій;
- Сумській;
- Чернігівській;
- Миколаївській.
З 24 лютого 2022 року найбільших збитків та втрат завдано культурній інфраструктурі в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Києві.
Найчисельнішою групою пошкоджених чи зруйнованих закладів культури є клубні заклади. Загалом постраждали:
- клубні заклади – 951;
- бібліотеки – 705;
- заклади мистецької освіти – 151;
- музеї та галереї – 114;
- театри, кінотеатри та філармонії – 36;
- парки, зоопарки, заповідники – 14;
- цирки – 3.
“На кінець березня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали під час бойових дій та окупації”, – додали в Міністерстві.
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