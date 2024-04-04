В результаті вторгнення РФ в Україні зруйновано 321 об'єкт культурної інфраструктури.

Про це у своєму звіті повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Як підрахували у відомстві, станом на 25 березня збитків зазнали 1974 заклади культури —в тому числі заклади культури, що підпорядковані Міністерству культури та іншим центральним органам виконавчої влади. З них повністю зруйновано 321 об’єкт, тобто 16,3%.

Через війну Росії проти України зруйновано 29 закладів культури державної форми власності, тобто 9,8% від всієї кількості в країні, а також 1945 комунальної форми власності (6%).

Протягом березня поточного року було пошкоджено 28 закладів культури у Київській області.

Згідно зі звітом, наданим МКІП обласними та Київською міською військовою адміністраціями, найбільше пошкоджень зазнали об’єкти в наступних областях:

Харківській;

Донецькій;

Сумській;

Чернігівській;

Миколаївській.

З 24 лютого 2022 року найбільших збитків та втрат завдано культурній інфраструктурі в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Києві.

Найчисельнішою групою пошкоджених чи зруйнованих закладів культури є клубні заклади. Загалом постраждали:

клубні заклади – 951;

бібліотеки – 705;

заклади мистецької освіти – 151;

музеї та галереї – 114;

театри, кінотеатри та філармонії – 36;

парки, зоопарки, заповідники – 14;

цирки – 3.

“На кінець березня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали під час бойових дій та окупації”, – додали в Міністерстві.