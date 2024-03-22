Гуманітарна координаторка ООН в Україні, Деніз Браун, висловила своє обурення масштабами сьогоднішніх ударів Збройних сил Російської Федерації по об’єктах енергетичної інфраструктури на всій території України.

Про це заявила гуманітарна координаторка ООН Деніз Браун.

Нагадуємо, що сьогодні вранці, 22 березня, РФ завдала комбінованого удару по українських містах.

“Я обурена масштабом сьогоднішніх ударів Збройних сил Російської Федерації по об’єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні. Унаслідок цих ударів мешканці великих міст, таких як Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, та інших населених пунктів по всій країні залишилися без світла та водопостачання”, — сказала вона.

Браун підкреслила, що ці атаки мають значний вплив на критично важливу цивільну інфраструктуру України і призведуть до загострення вже складної гуманітарної ситуації для мільйонів українців.

Вона також зазначила, що унаслідок цих ударів загинули люди, а домівки та школи були пошкоджені, що призвело до нових страждань для мешканців.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, мирні мешканці та цивільна інфраструктура мають бути захищені. Міжнародного гуманітарного права необхідно дотримуватися”, — додала гуманітарна координаторка ООН в Україні.