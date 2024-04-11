Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Внаслідок російського обстрілу 16-річний підліток та його 36-річна мати дістали поранення. У громаді пошкоджені лінії електропередач, приватні домоволодіння та транспортні засоби.

Окрім цього, війська РФ також обстріляли Есманську громаду, двоє людей постраждали: 71-річна жінка та 30-річний чоловік.

Раніше Сумська обласна військова адміністрація повідомляла, що сили РФ обстріляли Есманську громаду, за попереждьною інформацією, зі ствольної артилерії, через що постраждали двоє людей. Їх доправили до Глухівської лікарні із ранами різного ступеня тяжкості.

Також в Сумській ОВА повідомляли, що російська армія сьогодні скинула авіабомбу на Сумську теплову електростанцію. Ніхто не постраждав.