Війська країни-агресора вночі скинули авіабомбу на житловий район м. Куп’янська, що на Харківщині.

У ніч на неділю, 7 квітня, російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район прифронтового міста Куп’янськ Харківської області. В результаті руйнування житлового будинку загинула одна жінка.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства.

Вночі, о 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.

Додамо, що днями ми писали про те, що протягом найближчого часу, противник, ймовірно, відновить активні наступальні дії на Куп’янському напрямку, хоча на окремих ділянках він їх вже відновив.