В результаті обстрілу 5 квітня шестеро людей поранені, серед яких дитина та її мати.

Про це в Telegram повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Росіяни вбили двох мирних людей – жінку і чоловіка”, — написав він.

За попередніми даними, поранені ще шестеро людей. У важкому стані перебувають 55-річна жінка та 51-річний чоловік. Інші — хлопчик дев’яти років та його 36-річна мама, юнаки 20 і 22 років — у стані середньої тяжкості. Їх усіх госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.

Повітряна загроза для міста досі триває. О 17:23 Федоров оголосив про ще два вибухи у Запоріжжі.

Раніше у місті було відомо про пошкодження трьох багатоповерхівок, будинку в приватному секторі, гуртожитку та закладу торгівлі.