Про це повідомляють Нацполіція та голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в етері телемарафону.

“Ворог завдав за останні 2 години п’ять ракетних ударів по місту Запоріжжю. У більшості це цивільна інфраструктура. Зараз є інформація, що пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, щонайменше 10 приватних будинків. На жаль, є загиблі. Остання інформація – три людини загинули. 13 людей доставлено до нашої лікарні, з яких чотири перебувають у важкому стані”, – розповів він.

Також, за словами Федорова, атака пошкодила і промислову інфраструктуру. Рятувальники лише нещодавно отримали доступ до об’єктів, оскільки чекали закінчення повітряної тривоги, зазначив він.

Також очільник ОВА уточнив, що “спочатку було два ракетні удари, і потім, через 40 хвилин, у це ж місце прилетіли нові ракети, щойно почали працювати рятувальники та поліцейські”. Серед постраждалих – два журналісти.

“Поки що точно оцінити масштаби руйнувань немає можливості “, – зауважив Федоров.

Яким типом ракет сили РФ обстріляли Запоріжжя, з’ясовують правоохоронці.

“Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування, транспортні засоби”, — повідомили в поліції.

Раніше Федоров повідомяляв, що російські військові у п’ятницю, 5 квітня, вдарили по Запоріжжю. Спочатку було відомо про двох загиблих.