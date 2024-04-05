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Посол США Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар Росії по Запоріжжю

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила ракетний удар, який спричинив смерть трьом людям та поранення десятків інших у Запоріжжі.

П’ятниця, 5 квітня 2024, 21:33

Бріджит Бінк

Свою думку посол повідомила у соцмережі Х.

“Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події”, – зазначила вона.

Посол Брінк закликала до того, щоб Росія була притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення.

Нагадаємо, що через ракетні удари РФ по Запоріжжю загинули 4 людини, постраждали більше 20 людей.

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Теги: Бріджит Брінк, війна з Росією, обстріл Запоріжжя

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