Посол США Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар Росії по Запоріжжю

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила ракетний удар, який спричинив смерть трьом людям та поранення десятків інших у Запоріжжі.

Свою думку посол повідомила у соцмережі Х.

“Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події”, – зазначила вона.

Посол Брінк закликала до того, щоб Росія була притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення.

Нагадаємо, що через ракетні удари РФ по Запоріжжю загинули 4 людини, постраждали більше 20 людей.