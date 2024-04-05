Очевидно, протягом найближчого часу, противник відновить активні наступальні дії на Куп’янському напрямку, хоча на окремих ділянках він вже їх відновив.

Про це повідомляє Інформаційний Спротив.

Зокрема, по напрямку Джерельне – Андріївка, підрозділи 423-го мотострілецького полку (мсп) 4-ї танкової дивізії (тд) противника пробують просунутись у бік м. Борова – поки безуспішно.

Але, очевидно, у смузі військ (сил) угрупування “Запад”, які націлені на Куп’янськ, командування противника готується до нарощування зусиль. Зокрема, у смугу наступу його 138-ї окремої мотострілецької бригада (омсбр), зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) перегруповуються підрозділи 272-го мсп 47-ї танкової дивізії (тд) зі складу 1-ї танкової армії (ТА), його підрозділи вже фіксуються у районі Тавільжанка та Лиман Перший.

Раніше, противник замінив ряд підрозділів 18-ї мотострілецької дивізії (мсд) 11-го армійського корпусу (АК) також підрозділами 47-ї тд, в районі Першотравневе.

У той же район, противник підтягує додаткову артилерію – після доукомплектування та поповнення, 744-й самохідний артилерійський полк 47-ї тд також переміщує більшу частину своїх підрозділів у цей район. Зокрема, як мінімум один гаубичний самоходно-артилерійський дивізіон на 152-мм САУ 2С19 “Мста-С” прибув у цей район, раніше сюди ж був переміщений й реактивний артилерійський дивізіон (реадн) цього полку.

Загалом, командування противника, очевидно, повністю переміщує частини та підрозділи 47-ї тд з Лиманського на Куп’янський напрямок. На даний час, підрозділи дивізії зосереджуються по рубежу Верхня Дуванка – Полтава (селище у Луганській обл.).

Ймовірно, найближчим часом, на нас очікує чергове серія атак противника в районі с.Синківка, а також вздовж дороги Куп’янськ – Сватове.

На Лиманському напрямку, в свою чергу, противник також взяв певну паузу для перегрупування та нарощування зусиль. Й хоча, атакуючі\штурмові дії підрозділів 488-го мотострілецького полку 144-ї мсд противника, східніше с.Терни продовжуються, однак, як на мене, командування противника на цьому напрямку, для продовження своїх спроб взяти Терни та Ямполівку, потребуватиме якихось додаткових сил, а головне – “нових” рішень.

Прагнення витіснити наші війська з плацдарма на р.Чорний Жеребець, в разі продовження впертих лобових атак, явно коштуватиме противнику по втратам, цілком співставну “ціну” із його більшими за обсягом атаками на інших напрямках.

Але Терни та Ямполівка, це не Авдіївка чи Часів Яр. Чи варто платити цю “ціну”, притому, що все це лише частково наблизить противника до проміжної мети (вихід до м.Лиман), питання ріторичне.

Більше того, ми вже бачимо, що ці вперті атаки ВЖЕ суттєво затягують для противника час, необхідний йому для організації та підготовки більш масштабних наступальних дій у бік Слов’янсько-Краматорської агломерації. Противник, у цьому відношенні, банально не встигає зайняти необхідні (зручні для нього) району зосередження та розгортання військ, ДО ПОЧАТКУ ЛІТА. По суті, 20-а та 25-а загальновійськові армії противника, зараз, “зривають графік” підготовки цієї операції.

Зважаючи на усе вище сказане, як на мене, цілком зрозумілі прагнення противника, на даний момент, “впритул зайнятись” Сіверським виступом ЗСУ, ліквідація якого, у відношенні гіпотетичної Краматорсько-Слов’янської операції, являє собою “необхідну ПОПЕРЕДНЮ умову” її проведення.

На даний момент, він прагне витіснити наші війська з нього, діючи зі сходу та південного сходу. У поєднанні із його спробами вийти на рубіжний бар’єр по каналу Сіверський Донець – Донбас, в районі м.Часів Яр все це, безумовно, складається у цілісну картину підотовки до операції у бік міст Слов’янська та Краматорська.

На практиці це виглядає наступним чином. Противник, задіючи головні сили свого 2-го армійського корпусу (АК), посиленого 106-ю повітряно-десантною дивізією (пдд), намагається вийти на рубіж Сіверськ – Званівка, зокрема:

– по напрямку Білогорівка (верхн.) – Григорівка підрозділи 7-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) противника активно пробують витіснити наші передові підрозділи з селища Білогорівка, частково мають успіх східніше та південно-східніше села.

– 123-а омсбр противника, підтримана підрозділами десантників з 106-ї пдд намагається прорватися на с.Виїмка, вздовж залізниці у бік м.Сіверськ, а також пробитися через с.Спірне. Мають певне просування лише по напрямку на Виїмку.

– Ще раніше, підрозділи 6-ї омсбр противника атакували наші передові підрозділи по напрямку Золотарівка – Верхнекам’янське, занявши частину території північніше дороги, яка веде з Золотарівки у Верхнекам’янське.

Тобто, очевидно, що командування УВ “Юг” противника (мається на увазі тієї його частини, яка оперує на Сіверському та Краматорському напрмках), на даному етапі “озабочено” вирішенням двох основних завдань, які за своїми сенсом та логікою повністю вкладаються в те, про що я писав нещодавно – підготовкою до “большого наступления” влітку (ну або восени) нинішнього року у бік Краматорська та Слов’янська.

– ліквідацією Сіверського виступу;

– створенням умов для охоплення Слов’янсько -Краматорської агломерції з південного сходу (вихід до Часів Яру та Костянтинівки).

Саме, виходячи з цієї логіки й варто розглядати наступні дії противника у смузі від р.Сіверський Донець й південніше, до Торецького напрямку.

Ці “изгиби” ЛБЗ, противник явно буде, протягом найближчого часу, виправляти на свою користь. Принаймні, пробувати це робити.