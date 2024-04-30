Про це повідомляє Delfi.
«Такою мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це за необхідне, ми, звичайно, будемо з ними розмовляти і допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється, як і щодо інших потреб України», – зазначив Будріс та додав, що президенти Литви та України обговорювали це питання під час останньої зустрічі у Вільнюсі.
За словами радника президента Литви, для того, щоби таке політичне рішення ефективно реалізовувалося, воно «має бути принаймні регіональним рішенням» на міждержавному рівні.
«Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов’язань в Україні, і якщо (вони) зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде – наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація» – сказав Кястутіс Будріс.
Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявляв, що у Литві допускають, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, але необхідно продумати, як саме це зробити.
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