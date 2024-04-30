Старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс вважає, що Литва може допомогти Україні повернути до країни чоловіків призовного віку, однак для забезпечення ефективності таких політичних рішень варто подумати про рішення на регіональному рівні.

Про це повідомляє Delfi.

«Такою мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це за необхідне, ми, звичайно, будемо з ними розмовляти і допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється, як і щодо інших потреб України», – зазначив Будріс та додав, що президенти Литви та України обговорювали це питання під час останньої зустрічі у Вільнюсі.

За словами радника президента Литви, для того, щоби таке політичне рішення ефективно реалізовувалося, воно «має бути принаймні регіональним рішенням» на міждержавному рівні.

«Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов’язань в Україні, і якщо (вони) зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде – наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація» – сказав Кястутіс Будріс.

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявляв, що у Литві допускають, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, але необхідно продумати, як саме це зробити.