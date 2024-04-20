Президент України Володимир Зеленський вважає, що вже у найближчі місяці Україна має вийти на підписання двосторонніх угод у сфері безпеки зі Сполученими Штатами Америки, країнами Північної Європи, зокрема зі Швецією та Норвегією, а також однією з балтійських країн.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю бразильським журналістам.

“Стосовно двосторонніх безпекових договорів — у нас уже їх дев’ять. Ми наближаємося до важливого договору із США, і після того, як ми пройдемо Конгрес — а я вважаю, що ми однаково дотиснемо та пройдемо його позитивно, — ми прийдемо до потужної угоди зі США”, — сказав Зеленський.

Крім того, президент висловив впевненість, що вже в травні-червні Україна може мати потужні результати щодо підписання нових безпекових угод.

“У нас є кілька договорів, і я думаю, що травень-червень — і ми вийдемо на договори не тільки зі США, ми вийдемо на договори з Північними країнами. Там потужна підтримка. Ми готуємося до Швеції та Норвегії”, — сказав президент.

За словами глави держави, подібні безпекові угоди передбачають не тільки військову підтримку, а й гуманітарні аспекти, допомогу у відновленні, допомогу енергетиці.

“Весь обсяг такої допомоги у двосторонніх угодах є. Наприклад, Німеччина, яка надає 7 млрд на рік. Для України це дуже серйозно. І підтримка різна”, — пояснив президент.

Нагадаємо, днями Україна та Чехія розпочали процес переговорів про майбутнє укладення безпекової угоди між двома державами. Також на цьому тижні переговори щодо безпекової угоди було проведено між Україною та США.