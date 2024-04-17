Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, провів нараду щодо підготовки безпекової угоди зі США, про що повідомили в Офісі президента.

Про це повідомили в ОП.

“Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості Сполучених Штатів та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод”, — зазначив посадовець.

Учасники наради обговорили основні аспекти майбутнього документа, взяли до уваги сильні сторони раніше укладених угод та визначили алгоритм дій після ухвалення Конгресом військової допомоги Україні.

Американська та українська сторони провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди. Узгодили дії з підготовки до чергової зустрічі, яка дасть змогу просунутися стосовно тексту проєкту документа.

“Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття атаки Ірану на Ізраїль”, — додав Єрмак.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що безпекова угода зі США може бути підписана лише після продовження фінансування допомоги для України.