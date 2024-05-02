Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Відзначений за своє мужнє вчинок, молодший сержант разом з мінометниками зупинив наступ російських військових поблизу Часового Яру, одного з найгарячіших відрізків фронту.

Уродженець Миколаєва, бійця 225 окремого штурмового батальйону, нагородили за успішне виконання бойового завдання на східному напрямку.

“Перебуваючи під постійним артилерійським обстрілом, він продовжив керувати мінометним розрахунком на вогневій позиції. Сам робив постріли з міномета 120-го калібру за визначеними координатами і зміг знищити значну кількість живої сили й техніки противника”, — йдеться у повідомленні Стрийського РТЦК та СП.

Таким чином, захисники відбили три штурмові атаки, зупинили просування військових РФ і дали можливість групам резерву вийти на позиції без втрат.

“Того вечора мінометний розрахунок молодшого сержанта Кравченка завдяки вправному керуванню вогнем і розумінню тактики ведення бою запобіг прориву української оборони. Ворог втратив близько 35 осіб. Бойове завдання було виконано в повному обсязі”, — повідомляють у районному ТЦК та СП.

Йому особисто нагрудний знак вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.