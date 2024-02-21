Сьогодні американське видання The Wall Street Journal опублікувало статтю-інтерв’ю з начальником ГУР Кирилом Будановим.

На інтерв’ю начальник ГУР заявив, що захоплення ворогом Авдіївки – найпомітніша ознака зміни динаміки повномасштабної війни.

Буданов визнав, що українські війська перебувають у важкому становищі, водночас зазначивши: “Але у Росії теж є проблеми”.

Начальник ГУР пояснив, що професійна російська армія була значною мірою знищена в перший рік повномасштабного вторгнення до України, тому зараз РФ кидає в атаки ненавчених мобілізованих.

Буданов також наголосив, що Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж здатна виготовити. І хоча минулоріч на озброєння ворога надійшли сотні танків, більшість із них були старими моделями, знятими зі зберігання і відремонтованими. Нових танків було всього 178.

У результаті, за словами начальника ГУР, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети – захопити всі райони Донецької та Луганської областей цього року.

“У них немає сил”, – говорить Буданов.

Крім того, він прокоментував захоплення ворогом Авдіївки, на що в окупантів пішло два роки важких атак:

“Це успіх великої, могутньої російської армії?”.

У публікації вказано, що західні чиновники та аналітики розглядають думку Буданова як оптимальний сценарій для України 2024 року. Якщо держава зможе вести грамотну оборону, послаблюючи сили противника, одночасно відновлюючи власні сили, то 2025 року зможе почати новий контрнаступ на ослабленого ворога.

Нагадаємо, ще перед окупацією Авдіївки полковник запасу ЗСУ Петро Черник заявив, що росіяни прагнуть за будь-яку ціну захопити місто і вийти на кордони Донецької та Луганської областей до моменту переобрання Володимира Путіна на посаду президента РФ.

За оцінками майора ЗСУ, заступника командира 3-ї штурмової бригади Максима Жоріна, після захоплення Авдіївки в окупантів на цьому напрямку достатньо сил та засобів для просування далі.