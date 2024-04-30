Це фото з прифронтового населеного пункту на Херсонщині. Територія дуже засмічена.

“Болить душа”, – Ліберов.

Проблему у своєму Instagram висвітлив фотограф Костянтин Ліберов. Мовляв, окрім руйнувань, болю і смерті, війна – це сміття. “Межа” отримала ексклюзивний коментар митця. Ліберов каже, після побаченого болить душа.

“Ми з Владою (дружина Костянтина) багато їздимо по території країни, і все більше в неї закохуємося. Ця картина «сміття по дорозі» в моїй уяві вже зникла. Але в подібних віддалених районах – це все ще залишається проблемою. І ніякий комунальник не буде приїздити й прибирати це. Військові, з якими ми працювали – збирали пластикові пляшки. Органічне сміття – збирають по пакетах, відвозять десь до центру села. Системи утилізації там не існує”, – Костянтин Ліберов, фотограф.

“В області накопичено близько 240 тисяч тонн сміття”, – департамент екології Херсонщини.

У Департаменті екології та природних ресурсів Херсонщини нам розповіли про актуальну ситуацію. Діляться, нині проблема сміттєзвалищ у Херсонській області дуже актуальна. Окрім, захаращення сміттям великих площ дорогоцінної землі, сміттєзвалища завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу через забруднення отруйними речовинами повітря, ґрунту та підземних вод, а отже — здоров’ю людей.

Значна територія області замінована або ж в зоні активних бойових дій, тому з’являються стихійні сміттєзвалища, їх розміщують без урахування санітарних правил та норм. Це зазвичай найбільш наближені до населених пунктів ділянки лісосмуг, яри вздовж трас, узбережжя водойм та степові зони. У зв’язку з постійними обстрілами не завжди є можливість безпечного збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження відходів.

“На деокупованій частині Херсонської області, на території 17 територіальних громад, налічується 95 місць видалення відходів, загальною площею 179,1896 га. В територіальних громадах облаштовано 67 тимчасових місць зберігання відходів від руйнувань, які утворились у зв’язку з пошкодженням або руйнуванням будівель та споруд, об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів благоустрою внаслідок бойових дій, та внаслідок надзвичайної ситуації, пов’язаної з підривом греблі Каховської ГЕС, загальною площею 114,2 га, на яких вже накопичено 239147,839 тонни сміття”, – Департамент екології та природних ресурсів Херсонщини.

Утворене сміття з будівельних відходів від руйнувань, скла, частин будівельних конструкцій, предметів, що були всередині об’єктів на момент ушкодження.

“Ми хочемо жити в чистоті, а не бути схожими на росіян”, – головний сержант 126-ї ОБр ТрО Ігор Руляк

Наші захисники не лише боронять українську землю, але й очищають її.

Військовослужбовиця Марина Антонюк поділилася відео з особистого архіву:

Військові 126-ї окремої бригади ТрО 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил ЗСУ очищають території Херсонщини.

“Я вважаю, що це вибір кожного свідомого українця має бути. Це не нав’язана якась думка. Це щонайменше естетично некрасиво. Не хочеться, щоб це все валялося у нас під ногами”, – Ігор Руляк, головний сержант 126-ї ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

“Командування бригади нас у цьому підтримує. На всіх командних пунктах у нас є сортування. Ми сортуємо, що можемо, без шкоди бойовій роботі: пластик, залізні банки, макулатуру. Ми не хочемо бути схожі на росіян, які хочуть все знищити. Ми хочемо жити у чистій, красивій, вільній країні. Тому це нас мотивує, тримати в чистоті місце, де ми ведемо нашу роботу”, – ділиться Руляк.

Місцеві ж, як заведено в селах, сміття палять, що, насправді тільки погіршує ситуацію з екологією, пише фотограф Костянтин Ліберов. Тому військові взяли справу у свої руки. Вражає, але захисники ще й своє сміття сортують.

“Батальйони спілкуються з місцевими адміністраціями та разом прибирають стихійні сміттєзвалища. До того ж наша бригада отримує воду в пластикових пляшках. Це чимало пластику, тому ми його збираємо в мішки й веземо на перероблення. Хто їде в відпустку – везе з собою мішки на станцію приймання. В Одесі є пункт прийому, де нас знають вже багато років. Ми й до повномасштабного вторгнення займались сортуванням. Ще відвозимо пластик в Миколаїв. Збираємо кошти на прес для пластику, аби переробляти у більших масштабах”, – Марина Антонюк, сержант із матеріального забезпечення мінометної батареї 126-ї ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

“Ще є і фінансова складова. Якщо сортувати вторинні відходи, хоча б в масштабах бригади – на цих відходах можна заробляти. Й купувати раз на місяць, чи раз на два місяці, дрони Mavic, які наблизять нашу перемогу”, – Ігор Руляк, головний сержант 126-ї ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

Та завдяки наполегливій праці захисників масштаби проблеми зменшуються. Військові відкрили збір, щоб збільшити об’єми перероблення. А у Департаменті екології регіону нам повідомили, що у Херсоні й Бериславі планується будівництво сміттєпереробних заводів.