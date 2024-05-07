Популярний український блогер та інфлюенсер Михайло Лебіга, який відомий перш за все тим, що збирає на стрімінговій платформі «Twitch» рекордні суми на потреби ЗСУ, потратив у скандал через інформацію про придбання ним одразу декількох квартир.

Нещодавно стало відомо про те, що 28 січня 2023 року в Камʼянець-Подільському блогер придбав першу квартиру, а вже через декілька днів, а саме 01 лютого 2023 року, докупив ще одну квартиру по сусідству з попередньою.

Про це повідомив Telegram-канал «Сніданок химери».

Швидше за все дану нерухомість Михайло придбав для своє матері Наталії, яка продовжує проживати саме в Камʼянець-Подільському, адже сам блогер зараз проживає в елітному будинку під Києвом.

Сам блогер стверджує, що будинок в котрому він проживає не в його власності, а лише орендований. Проте, суму аренди не називає буцімто за проханням власника маєтка.

«Коли я вперше побачив цей будинок сказав, що на такий будинок неможливо заробити за життя», — прокоментував тоді свій переїзд Лебіга та додав, що це було вимушеною мірою через те, що в квартирі не зручно було проводити стріми та мало місця для його собаки.

Користувачі Мережі створили справжнє обговорення, адже мають сумніви як стосовно того, що дім дійсно орендований, так і на рахунок того, яким чином Михайло, який все життя жив доволі скромно на зйомних квартирах, переїхав не куди-небудь, а одразу в елітний маєток під Києвом та ще й придбав декілька квартир.

«То все ж таки вистачило життя заробити на нерухомість?», «Юля Тимошенко також колись свій будинок «орендувала»», «Гроші на такі дорогі покупки були зароблені на волонтерстві чи є інші шляхи заробітку?», — дивуються люди в соцмережах та вимагають звітовності.

«Покажіть спочатку звіти, що Лебіга зібрав, що купив, що привіз, кому передав. Тільки не якісь абстрактні таблички xl з фейковиминайменуваннями, а акти прийому передачі з відповідними печатками, підписами та іншим», — обурюються люди, що й не дивно зважаючи на те, які суми проходили через блогера перед придбанням нерухомості.

Зокрема, під час проведення одного з останніх благодійних стрімів на стрімінговій платформі «Twitch» блогер Михайло Лебіга та українська співачка Надя Дорофєєва презентуючи дуетну пісню «А я все плакала» зібрали 6 мільйонів гривень.

Кошти, зібрані під час трансляції, мали бути розподілені між «Азовом» та постраждалими під час удару по Чернігову 17 квітня.

Спільний стрім Михайла Лебіги та Наді Дорофєєвої тоді одночасно дивилося 57 тисяч людей, а про його результати співачка повідомила в своєму Instagram.

«6 мільйонів гривень за півтори години! Ми зібрали вчора на благодійному стрімі. А ще з нами в онлайні були 57 тисяч людей – це ж цілий стадіон, уявіть! Пишаємося вами та дякуємо всім!», — написала Дорофєєва.

Величезні суми блогеру вдавалося збирати й раніше.

До прикладу, в липні 2023 року під час стріму, який йшов майже 8 годин, Лебіга всього за одну ніч зібрав рекордні 8,35 мільйони гривень. Первинною метою було зібрати 2 658 000 гривень, але за підсумками зборів сума втричі перевищила ціль.

Отриманої суми мало вистачити на три розвідувальних безпілотники «Сич» для Головного управління розвідки, а залишкові кошти обіцяли спрямувати на придбання автівки для одного з підрозділів Сил оборони.

Як тоді розповів «Forbes» трансляція Лебіги набрала понад 141 600 годин перегляду, а середній онлайн на ефірі становив 17 800 глядачів. Максимальний онлайн під час стріму досяг позначки 34 800 глядачів, що стало не лише рекордним показником для каналу самого Лебіги, а й найкращим результатом серед усіх україномовних стрімерів.

Згодом пройшла жартівлива акція «‎За Лебіговича» завдяки якій блогеру вдалось зібрати ще 20 мільйонів гривень.

Стартувала вона після прямого ефіру Лебіги, якийпереглядав та коментував дебати між Ющенком та Януковичем. Глядачі почали пропонувати йому йсамому податись в президенти під прізвищемЛебігович та писати про це під кожним його новимвідео і дописом у соцмережах.

В наслідок чого пішла ціла хвиля мемів від користувачів TikTok, про те, що Лебігович можестати наступним президентом, яку інфлюенсер й вирішив використати з метою збору коштів.

Спільний збір з Лебігою тоді анонсував Monobank, де за донат від 100 грн, який і був голосом за Лебіговича, пропонували ексклюзивний скін для карти.

Після чого співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що люди надіслали на банку понад 20 млн гривень.

Збори «‎За Лебіговича» тривали й офлайн — для цього фонд «Повернись живим» організував псевдо виборчі дільниці у 7 містах України, а стример у відеоанонсі закликав приходити туди загітаційними плакатами та грошима.

Усі зібрані кошти передали у фонд «Повернись живим» на потреби армії.

Наша редакція намагалась зв’язатися з блогером, проте відповіді так і не отримала.

Доволі дивно, що Лебіга, який у відкриту веде свою блогерську діяльність так ретельно приховує придбане нерухоме майно під час війни. Ми не можемо знати походження цих коштів, але факт залишається фактом, якщо тут і є корупційна складова, то цим мають займатися правоохоронні органи.