Михайло Лебіга

Нещодавно стало відомо про те, що 28 січня 2023 року в Камʼянець-Подільському блогер придбав першу квартиру, а вже через декілька днів, а саме 01 лютого 2023 року, докупив ще одну квартиру по сусідству з попередньою.

Про це повідомив Telegram-канал «Сніданок химери».

Інформація про нерухомість

Швидше за все дану нерухомість Михайло придбав для своє матері Наталії, яка продовжує проживати саме в Камʼянець-Подільському, адже сам блогер зараз проживає в елітному будинку під Києвом.

Будинок в якому проживає Михайло Лебіга

Сам блогер стверджує, що будинок в котрому він проживає не в його власності, а лише орендований. Проте, суму аренди не називає буцімто за проханням власника маєтка.

«Коли я вперше побачив цей будинок сказав, що на такий будинок неможливо заробити за життя»,прокоментував тоді свій переїзд Лебіга та додав, що це було вимушеною мірою через те, що в квартирі не зручно було проводити стріми та мало місця для його собаки.

Користувачі Мережі створили справжнє обговорення, адже мають сумніви як стосовно того, що дім дійсно орендований, так і на рахунок того, яким чином Михайло, який все життя жив доволі скромно на зйомних квартирах, переїхав не куди-небудь, а одразу в елітний маєток під Києвом та ще й придбав декілька квартир.

«То все ж таки вистачило життя заробити на нерухомість?»,

«Юля Тимошенко також колись свій будинок «орендувала»»,

«Гроші на такі дорогі покупки були зароблені на волонтерстві чи є інші шляхи заробітку?», — дивуються люди в соцмережах та вимагають звітовності.

Реакція користувачів Мережі

«Покажіть спочатку звіти, що Лебіга зібрав, що купив, що привіз, кому передав. Тільки не якісь абстрактні таблички xl з фейковиминайменуваннями, а акти прийому передачі з відповідними печатками, підписами та іншим», — обурюються люди, що й не дивно зважаючи на те, які суми проходили через блогера перед придбанням нерухомості.

Зокрема, під час проведення одного з останніх благодійних стрімів на стрімінговій платформі «Twitch» блогер Михайло Лебіга та українська співачка Надя Дорофєєва презентуючи дуетну пісню «А я все плакала» зібрали 6 мільйонів гривень.

Кошти, зібрані під час трансляції, мали бути розподілені між «Азовом» та постраждалими під час удару по Чернігову 17 квітня.

Скріншот з стріму в Twitch

Спільний стрім Михайла Лебіги та Наді Дорофєєвої тоді одночасно дивилося 57 тисяч людей, а про його результати співачка повідомила  в своєму Instagram.

«6 мільйонів гривень за півтори години! Ми зібрали вчора на благодійному стрімі. А ще з нами в онлайні були 57 тисяч людей – це ж цілий стадіон, уявіть! Пишаємося вами та дякуємо всім!», — написала Дорофєєва.

Величезні суми блогеру вдавалося збирати й раніше.

До прикладу, в липні 2023 року під час стріму, який йшов майже 8 годин, Лебіга всього за одну ніч зібрав рекордні 8,35 мільйони гривень. Первинною метою було зібрати 2 658 000 гривень, але за підсумками зборів сума втричі перевищила ціль.

Отриманої суми мало вистачити на три розвідувальних безпілотники «Сич» для Головного управління розвідки, а залишкові кошти обіцяли спрямувати на придбання автівки для одного з підрозділів Сил оборони.

Статистика стріму

Як тоді розповів «Forbes» трансляція Лебіги набрала понад 141 600 годин перегляду, а середній онлайн на ефірі становив 17 800 глядачів. Максимальний онлайн під час стріму досяг позначки 34 800 глядачів, що стало не лише рекордним показником для каналу самого Лебіги, а й найкращим результатом серед усіх україномовних стрімерів.

Згодом пройшла жартівлива акція «‎За Лебіговича» завдяки якій блогеру вдалось зібрати ще 20 мільйонів гривень.
Стартувала вона після прямого ефіру Лебіги, якийпереглядав та коментував дебати між Ющенком та Януковичем. Глядачі почали пропонувати йому йсамому податись в президенти під прізвищемЛебігович та писати про це під кожним його новимвідео і дописом у соцмережах.

В наслідок чого пішла ціла хвиля мемів від користувачів TikTok, про те, що Лебігович можестати наступним президентом, яку інфлюенсер й вирішив використати з метою збору коштів.

Спільний збір з Лебігою тоді анонсував Monobank, де за донат від 100 грн, який і був голосом за Лебіговича, пропонували ексклюзивний скін для карти.

Скін для карти

Після чого співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що люди надіслали на банку понад 20 млн гривень.
Збори «‎За Лебіговича» тривали й офлайн — для цього фонд «Повернись живим» організував псевдо виборчі дільниці у 7 містах України, а стример у відеоанонсі закликав приходити туди загітаційними плакатами та грошима.

Усі зібрані кошти передали у фонд «Повернись живим» на потреби армії.

Наша редакція намагалась зв’язатися з блогером, проте відповіді так і не отримала.

Доволі дивно, що Лебіга, який у відкриту веде свою блогерську діяльність так ретельно приховує придбане нерухоме майно під час війни. Ми не можемо знати походження цих коштів, але факт залишається фактом, якщо тут і є корупційна складова, то цим мають займатися правоохоронні органи.

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