Під час трансляції вони збирали донати, які до 17 квітня планували повністю передати громадській організації Azov One на придбання 500 тепловізійних FPV-дронів.

Українська співачка Надя Дорофєєва та стример і волонтер Михайло Лебіга на стримі презентували пісню “А я все плакала”, зібравши гроші на FPV-дроні для “Азову” та на підтримку родин постраждалих у Чернігові

Трансляція відбувалася на каналі Лебіги у Twitch.

У ніч проти 18 квітня Надя Дорофєєва та Міша Лебіга провели благодійний стрим на Twitch, під час якого відбулася премʼєра їхньої першої спільної лірично-іронічної пісні “А я все плакала”. Під час трансляції вони збирали донати, які до 17 квітня планували повністю передати громадській організації Azov One на придбання 500 тепловізійних FPV-дронів. Утім напередодні трансляції Міша Лебіга і Надя Дорофєєва вирішили, що половину суму перерахують на підтримку постраждалих від учорашнього російського удару по Чернігову.

За півтори години стріму вдалося зібрати 5 млн грн, а після його завершення збір продовжили до 12:00 18 квітня. Самі Міша та Надя закинули на збір по 100 тис. грн кожен. Наразі на банці сума перевищує 5,6 млн грн.

“Дякую вам! Ви – любов. Будьте сильні й бережіть себе”, – прокоментував Лебіга.

Стрім також встановив рекорд на українському Twitch. Трансляцію подивилися 57 тис. користувачів. Попередній рекорд також належить Міші – 43 тис. глядачів.

“А ще з нами в онлайні були 57 тисяч людей – це ж цілий стадіон, уявіть! Пишаємося вами та дякуємо всім!”, – написали вони в спільному дописі.

Вони також презентували кліп на пісню. Над створенням треку працювали Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Міша Лебіга та продюсер лейблу ENKO Іван Клименко.

Російська окупаційна армія уранці 17 квітня запустила ракети по території України. Унаслідок удару по Чернігову загинуло 18 людей, 78 – поранені. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб.

Що варто знати про блогера та стрімера Михайлоа Лебігу.

Він відомий тим, що записує відео про своє життя і волонтерську діяльність у жартівливій манері, вживаючи лайку. Він коментує на Twitch українські шоу, спілкується з глядачами.

У липні він провів стрім, під час якого зібрав 8,3 млн грн на розвідувальні безпілотні комплекси “Сич” для ГУР Міноборони. Його початкова мета була 2,6 млн грн на 1 комплекс, але вона була досягнута за годину, тож збір і стрім продовжився, і завдяки глядачам вдалося придбати ще 2.

“За даними Streams Charts, трансляція Лебіги набрала понад 141,6 тис. годин перегляду, а середній онлайн на ефірі становив 17,8 тис. глядачів. Максимальний онлайн під час стриму досяг позначки 34,8 тис. глядачів, що стало рекордом не лише для каналу Лебіги, а й найкращим показником серед усіх україномовних стримерів на Twitch.”

Варто зазначити, що наприкінці серпня підписники Лебіги пожартували про нього і почали створювати меми про його політичну карʼєру. Обігруючи прізвище одіозного президента Януковича, вони назвали Лебігу Лебіговичем, і за лічені години зʼявились жартівливі політичні гасла, фото у костюмі, бюлетені, а згодом навіть “передвиборча програма”.

Мем став настільки популярним, що на нього звернули увагу навіть політики, а російські ЗМІ почали поширювати фейки про те, що блогер Лебігович балотуватиметься на виборах.

Михайло вирішив використати цей ажіотаж та увагу на користь українській армії. Обʼєднавшись з фондом “Повернись живим”, він оголосив “вибори”, на яких можна було проголосувати за “кандидата Лебіговича”. Один голос коштував 100 гривень.

У день “виборів” 3 вересня “Повернись живим” створив спеціальну банку. За добу таким чином вдалося зібрати понад 20 млн грн. Окрім цього, фізичні урни поставили у 8 містах України. Проголосувати за Лебіговича вишукувалися черги.