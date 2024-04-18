– Чого особисто вас зачепила саме ця історія?

Зазначу, що завдяки культурно-історичній спадщині в нас, як у народу, є фізичне підтвердження існування нашої історії. Це до речі, один з тих фактів, який так фанатично заперечує росія, переконуючи що Україна ніколи не мала власного історичного шляху. Ще до повномасштабного вторгнення, в моїй діяльності як громадської діячки, і потім як депутата була значна кількість питань та проєктів щодо культурно-історичного значення, природо збереження, розвитку туризму. Сьогодні, у воєнний час, питання збереження українського спадку стало надважливим. Ми неодноразово ставали свідками того, що такі об’єкти стають цілями для ракетних обстрілів агресора.

Фото з мережі

Я — член Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи. Розповідаю і доводжу закордонним колегам, що Україна — це держава з самобутньою культурою та багатовіковою історією, пам’ятки якої ми шануємо і зберігаємо. І те, що вони також потребують захисту.

Лариса Білозір в ПАРЄ Фото із Facebook

Зрозуміло, що ситуація з продажем ліцензії на розробку Бушанського родовища, що знаходиться на межі заповідника «Буша» не могла залишити мене байдужою. Тим паче, що я особисто неодноразово була в тих неймовірних місцях і мала змогу переконатися наскільки вони унікальні: як історично, так екологічно.

Фактично Буша — сакральне місце, де сконцентрована історія тисячоліть. Від давнини – є там музей Трипілля, язичницький найстаріший храм у Європі до музею ткацтва заснованого у 2019 році. Ці території біля Дністра приваблюють багато туристів. А місцева громада має добре розвинену туристичну інфраструктуру.

Ще у 2018 році ми спільно з Бабчинецькою сільською радою та з селами Ямпільської та Чернівецької громади втілювали проєкт «Розвиток туризму — запорука розвитку села». По селах, територіями яких проходить геологічний заказник Гайдамацький Яр, впритул до якого прилягатиме можливий кар’єр, в рамках проєкту були облаштовані місця відпочинку для мандрівників.

Фото з мережі

Окрім того, я повністю підтримую хвилювання місцевих мешканців, що промисловий кар’єр суттєво нашкодить екології та здоров’ю людей. Менш ніж за сто метрів від місця можливого кар’єру протікають річки Мурафа і Бушанка, а за двісті метрів найближчі житлові будинки, дитячий садочок. Природа, в цій місцевості з крутими схилами, що потопають в зелені та квітах, має цілющу дію, нараховуючи безліч цілющих трав. Тому, ці місця використовуються не лише в рекреаційних цілях, а й для відновлення, психологічного розвантаження наших захисників, які повернулися з передової й проходять реабілітацію.

Ми просто зобов’язані зберегти цю місцевість, з її пам’ятками й спадком, для наших дітей.

Фото з мережі

– Як будете боротися за збереження заповідника?

Точно скажу, що я разом з людьми. В інтересах як громади, так і у збереженні національного спадку!

Фото з мережі

Як народний депутат, вже звернулась до Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, щодо з’ясування всіх обставин продажу на аукціонних торгах спеціального дозволу на розробку кар’єру і видобуток надр родовища «Бушанське» та недопущення знищення Державного історико-культурного заповідника Буша.

Важливо, що процедурно питання розробки кар’єру складається з декількох важливих етапів, кожен з яких, має відбуватися на законних підставах. Земля знаходиться у власності Ямпільської міської ради. Тому Державна служба геології та надр України на аукціоні продала лише ліцензію на видобування. Наголошу, без погодження документації з безпосереднім власником земельної ділянки — Ямпільською міською радою, законно розпочати роботи неможливо.

Міська рада, як мені відомо, на стороні мешканців громади й не підтримує дій щодо створення кар’єру, тим паче, що дана земельна ділянка зараз має абсолютно інше призначення — це сільськогосподарські землі. Важливим і обов’язковим є придбання власником ліцензії на видобуток, оцінка впливу його діяльності на довкілля і здоров’я населення. А він, враховуючи всі обставини, не може бути позитивним. Тому, спільно з колегами-депутатами, відстежуватимемо подальшу ситуацію в Буші. Особисто я буду підтримувати ініціативу мешканців, щодо надання горі Лисківка природоохоронного статусу.

Гора Лисківка фото з мережі

– Якого рішення очікуєте від Міндовкілля?

Очікую повторного та детального вивчення даного питання з урахуванням реалій сьогодення. Бачимо, державна служба геології та надр, у своїх аргументах на користь розробки родовища, опирається на дані пошуково-оцінкових робіт, які проводилися ще у 1990-х роках – на початку 2000-х.

Думаю, що маючи оновлення по Бушанському родовищу: повний аналіз питання, ризики для людей і довкілля — лише тоді можна приймати такі рішення.

Крім того, сподіваюсь на повну прозорість в діяльності всіх сторін. Логічним буде дослухатись до думки громади, науковців, істориків та підтримати ініціативу місцевих мешканців щодо початку процесу внесення цієї гори до природного заказника або заповідника, між якими вона розташована. Враховуючи екологічне значення гори, наявність великої кількості рідкісних рослин та комах занесених до Червоної книги України — думаю це цілком реально.

Раніше, «Межа» вже розповідала історію Бушанського заповідника. Нагадаємо, там хочуть звести кар’єр, що загрожує руйнацією історичних пам’яток та непоправною шкодою для екології.

https://mezha.net/ua/mysli/obloha-bushi-ne-proza-a-realnist-iak-mistsevi-boriutsia-za-zapovidnyk/