“Ми познайомилися у Воронежі у 2008, коли обидва виявилися хедлайнерами на Дні молоді та виступали один за одним перед п’ятдесятитисячною аудиторією людей на площі. Того літа будь-яка праска, з якої не долинали білі шпалери з чорним посудом, явно була несправна, а наш дебютний альбом і фільм «Розіграш» зі мною в головній ролі щойно вийшли у всіх країнах СНД”, – так згадує зустріч з “Бумбокс” російський репер Noize MC

“Я заслуховувався @boomboxfamily з їхнього першого релізу («Меломанія», 2005), а «Діагноз» взагалі знав напам’ять і потихеньку навчав українців за вкладкою з текстами з того CD. Спільний рокстар-чад у воронезькому боулінгу після концерту міг би залишитися одним із найяскравіших гастрольних спогадів, але пам’ять зберегла лише те, що було дуже весело, ніч ніяк не закінчувалася, і, здається, когось із нас запускали по кегельбану, як кулю.

Потім ми ще багато разів дуже душевно перетиналися: у Москві, у Нижньому Новгороді, у Києві… Подивіться на YouTube, як ми разом оголошуємо Співачку року-2009 на Премії Муз-ТВ, я досі всмоктуюсь з того відосу”, – йдеться у дописі.