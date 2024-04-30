На офіційній сторінці Укрпошти у мережі X (Twitter) з'явився допис з лайкою щодо реакції суспільства на новину про те, що компанія розпродає застарілий автотранспорт на майданчику ProZorro.

АТ «Укрпошта» виставило на продаж у системі Prozorro.Продажі 531 автомобіль, щоб зібрати кошти на оновлення автопарку. Про це у Telegram повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

На продаж виставлені автомобілі як іноземного виробництва (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz), так і виробництва країн-агресорів (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ та інші). Все продаватиметься лотами від 9 до 134 одиниць. Вартість лотів – від 42 тис. до 1,1 млн грн. Один з лотів можна подивитися у системі Prozorro вже зараз.

На думку гендиректора Укрпошти, якщо ці старі автомобілі придбають волонтери, з 3-4 автівок можна буде перезібрати в один, щоб потім передати на фронт.

Користувачі мережі встигли висловити свою думку з приводу рішення Укрпошти виставити на продаж застарілі автівки:

Генеральний директор компанії пояснив, чому Укрпошта не може передати вживаний транспорт у вигляді допомоги на користь Збройних Сил.

«Ну, і наостанок – ким нас тільки не називали вчора в коментарях. Більш того, ми це передбачали, бо це ж дуже просто прийти та написати «краще б Ви, м…ки, (там багато варіацій) передали ці автівки ЗСУ». Пояснюю – ми компанія, в якої акціонер – держава, і просто так передавати нічого не можемо. І, я думаю, не треба багато фантазії, щоб уявити, як ті самі активісти – антикорупціонери прибігли б (разом вже з БЕБ, прокуратурою і т.і.) писати про те, як з балансу державної компанії «зникла 531 автівка, в тому числі «Мерседес», і неважливо, що йому 20 років. Саме тому є дуже простий і зрозумілий механізм – «Prozorro.Продажі», де всі бачать і товар, і ціну продажу. І саме ринок визначить, скільки і що коштує», – зазначив Ігор Смілянський.

На офіційній сторінці Укрпошти у мережі X (Twitter) прокомунікували з приводу реакції суспільства на новину у досить агресивній формі.

Нагадаємо, що Укрпошта – державне підприємство. Засновником і акціонером АТ «Укрпошта» є держава в особі Міністерства інфраструктури України. У ст. 38 Закону наголошується на дотриманні стандартів професійної етики та неприпустимості використання нецензурної лексики у державній сфері роботи.

Дехто обурився такому тону комунікації зі сторони Укрпошти та підкреслив, що це неприпустимо для державної компанії, а хтось посміявся з тенденції “агресивного маркетингу” в комунікаціях українського бізнесу.

Директор з маркетингу компанії Максим Колесников також висловися з приводу останньої новини від Укрпошти та бурхливого обговорення у мережі.

Також раніше вже траплявся інцидент з приводу комунікації CEO Укрпошти Ігоря Смілянського з користувачами послуг компанії.

Наприкінці липня 2023 користувач соцмережі X (Twitter) з ніком «пан Голуб на війні» звинуватив Укрпошту в крадіжці його футболки, яку поштовий оператор не може доставити вже три місяці. Генеральний директор спершу пояснив, що посилку користувача неможливо відстежити, оскільки її оформили як звичайний лист – за найдешевшим тарифом.

На уточнення іншого користувача, чи означає це, що оператор у такому разі не несе відповідальності за втрату кожного такого листа, CEO «Укрпошти» вдався до ненормативної лексики. За чотири дні емоційна відповідь гендиректора Укрпошти набрала понад 362 000 переглядів і спричинила в мережі хвилю обурення, мемів та навіть відтоку клієнтів.