США та Україна, як очікується, підпишуть двосторонній безпековий договір у кулуарах саміту "Групи семи" в Італії в четвер, 13 червня – як і попередні аналогічні домовленості, угода не передбачатиме ратифікації.

Про це пише CNN з посиланням на поінформованих співрозмовників.

За інформацією CNN, безпекова угода зобов’язуватиме США протягом 10 років продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю у виробництві озброєнь і військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідданими.

У межах угоди США пообіцяють провести консультації з Україною одразу після майбутнього нападу з боку Росії, щоб визначити подальші кроки. Як і в інших угодах, там не буде зобов’язання про взаємну оборону на кшталт колективної безпеки НАТО.

Безпекова угода між США та Україною, повідомили джерела CNN, не міститиме конкретних грошових зобов’язань щодо підтримки оборони України.

Водночас у додатку до угоди буде викладено, як адміністрація Джо Байдена планує працювати з Конгресом США над виконанням зобов’язань у сфері безпеки, зокрема щодо довгострокового фінансування для підтримки оборони України.