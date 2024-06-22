Сьогоднішня дата на календарі особлива для українців. Адже саме 22 червня згідно з указом Президента України відзначається День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни. Сьогодні згадують про страшні події, що відбувалися на українській землі під час Другої світової війни, та які залишили у серцях мільйонів українців невиліковні рани.

Про це пише “Межа”.

Рівно 83 роки назад, а саме 22 червня 1941 року, о 04:00 ранку, нацистська Німеччина напала на Радянський Союз, попри підписаний Договір про ненапад між Німеччиною і СРСР. Територія України стала однією з основних арен бойових дій. За час війни загинули, за різними підрахунками, від 8 до 10 мільйонів українців, серед яких солдати, партизани, мирні жителі, жінки, діти та люди літнього віку. Українські міста та села були зруйновані, економіка країни зазнала величезних втрат.

Офіційно ця скорботна дата була затверджена відповідно до Указу Президента України від 17 листопада 2000 року №1245/2000 під назвою “Про День скорботи й вшанування пам’яті жертв війни в Україні”.

“Цього дня ми згадуємо мільйони українців, які загинули під час Другої світової війни, і віддаємо шану їхній памʼяті, мужності та відданості. Сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації, коли наша країна знову змушена боротися за свою свободу та незалежність, пам’ять про жертв минулих війн набуває особливого значення. Ми вшановуємо їхній подвиг та з болем у серці згадуємо всіх, хто втратив життя у нинішній війні”, – так про цю дату написала Верховна Рада України у Telegram-каналі.