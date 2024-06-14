Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк провів опитування у своєму Telegram-каналі. За результатом, 65% респондентів відповіли, що підтримують ідею "економічного бронювання".

Про це повідомив нардеп.

Зокрема, 27% відповіли, що проти бронювання від мобілізації. 8% респондентів обрали варіант “байдуже”.

Железняк зазначив, що очікував результат ближче до 50/50.

“Можливо тут така аудиторія зібралась, хоча проголосувало 7700+ респондентів та і було багато шерів цього опитування в інших каналах. Та і бачу колеги зробили схоже опитування і теж результат такий”, — написав нардеп.

Нагадаємо, у середу, 12 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання” (законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки»).

Документ передбачає, що фізична особа-підприємець повинна мати обсяг доходу за місяць не менше 61,2 тисяч грн та сплатити збір за бронювання 20,4 тисячі грн за себе і за наявності – за найманого працівника, якого бажає забронювати.