Про це повідомив нардеп, голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який є одним із авторів законопроєкту.
“У законі ми заклали концепцію «економічного бронювання», яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів”, — повідомив Наталуха.
За його словами, концепція має працювати наступним чином:
- Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати.
- Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.
- Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.
- Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті № 11332 “щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних”.
Наталуха зазначає, що ці законопроєкти — результати піврічної роботи величезної команди людей, яка невпинно 24/7 проводили консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом.
Також він повідомив, що скоро нардепи подадуть два альтернативних законопроєкти, що будуть включати:
- модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис. грн;
- також змішану модель — 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.