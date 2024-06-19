Українська авіакомпанія Constanta, яка є лідеркою регіональних багатоцільових цивільних авіаційних перевезень, отримала дозвіл від Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA) на виконання польотів до США, зі США та транзитом над територією США (Part-129).

Отримання такої сертифікації означає, що авіакомпанія Constanta повністю відповідає вимогам FAA щодо якості й безпеки польотів.

Згаданий дозвіл використовуватимуть для сегмента середньомагістральних перевезень стандартних вантажів. Це відкриває для української авіаперевізниці Constanta, що з 2019 року спеціалізується на перевезеннях для гуманітарних місій ООН, WFP і програм ЄС в Африці та на Близькому Сході, ще один перспективний сегмент міжнародного ринку. Також очікується, що компанія виконуватиме польоти за програмами уряду США.

Проходження сертифікації Part-129 передбачає отримання відповідних дозволів від Департаменту транспорту США й Адміністрації з безпеки на транспорті США, а також погодження митниці США.

“У межах сертифікації авіакомпанія Constanta надала для перевірки необхідну документацію та інформацію про перевірно-експлуатаційні процедури – як ми обстежуємо вантажі, як організовуємо перевезення, як перевіряємо вміння, знання та навички членів екіпажів, які пілотуватимуть наші літаки над територією Сполучених Штатів”, – пояснив Роман Мілешко.

З 2017 року авіакомпанія Constanta є експлуатанткою українських літаків типу Ан-26. Заплановано також використання літака Боїнг – 737-300 Cargo.

Усі польоти виконуватимуть українські фахівці – залучення українських працівників для роботи в міжнародних проєктах є одним із провідних принципів авіакомпанії Constanta.

Як зазначив засновник і співвласник компанії Constanta Роман Мілешко, отримання сертифікації з боку Федерального авіаційного управління США створює нові можливості як для українських компаній, що мають бізнес-інтереси в США, так і для державного сектору.

Роман Мілешко також очікує, що отриманий сертифікат дозволить авіакомпанії Constanta брати участь у програмах повоєнного відновлення України, зокрема виконувати доставку вантажів, і створить нові можливості для українських компаній, що мають бізнес-інтереси за океаном.