Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на російських експертів.
Наразі “Побєда” літає до країн колишнього СРСР, а також Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, зазначає керівник напряму аналітики російської компанії “Альфа-Інвестиції” Василь Карпунін.
Аналітики російської консалтингової компанії MMI підтверджують, що потрапляння до SDN-list “може негативно позначитися на закордонних маршрутах” авіакомпанії.
Зазначається, що рейси “Побєди” до Туреччини та ОАЕ та країн колишнього СРСР можуть бути обмежені, на них припадає приблизно 15% усіх перевезень лоукостера, уточнюють аналітики російського інвестбанку “Сбєрбанк CIB”.
Санкції проти “Побєди” офіційно набудуть чинності 30 липня – до цієї дати американський Мінфін дозволяє завершити всі операції з перевізником. Поки що компанія виконує всі вильоти за планом, зазначає російська Асоціація туроператорів (АТОР).
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