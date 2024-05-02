Міністерство фінансів США внесло найбільшу російську бюджетну авіакомпанію "Побєда" до найжорсткішого санкційного списку, який передбачає блокування всіх активів і заборону на будь-які операції.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на російських експертів.

Наразі “Побєда” літає до країн колишнього СРСР, а також Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, зазначає керівник напряму аналітики російської компанії “Альфа-Інвестиції” Василь Карпунін.

Аналітики російської консалтингової компанії MMI підтверджують, що потрапляння до SDN-list “може негативно позначитися на закордонних маршрутах” авіакомпанії.

Зазначається, що рейси “Побєди” до Туреччини та ОАЕ та країн колишнього СРСР можуть бути обмежені, на них припадає приблизно 15% усіх перевезень лоукостера, уточнюють аналітики російського інвестбанку “Сбєрбанк CIB”.

Санкції проти “Побєди” офіційно набудуть чинності 30 липня – до цієї дати американський Мінфін дозволяє завершити всі операції з перевізником. Поки що компанія виконує всі вильоти за планом, зазначає російська Асоціація туроператорів (АТОР).