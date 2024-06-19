Уряд унормував законодавство і відтепер QR-код у мобільному додатку "Резерв+" є чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні.

Про це заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”.

“Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону. Зокрема, це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян”, – йдеться у повідомленні.

Демченко наголосив, що прикордонники наполегливо радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону в своїх військово-облікових документах, зокрема і в електронній формі.

Для унеможливлення використання підробних документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему “Оберіг”.

Зокрема, у разі невідповідності даних, представники ДПСУ мають право відмовити громадянину у перетині кордону на виїзд з України.