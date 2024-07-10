Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.
“Європейська комісія вітає п’яте продовження ще на 12 місяців добровільної угоди про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв’язку”, — йдеться у заяві.
Як зазначається, доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі через розв’язану Росією війну, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.
Останні дані, надані Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), свідчать про ефективність підписаної угоди між операторами в ЄС та в Україні.
Єврокомісія також закликала інших операторів долучитися до угоди.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала продовження безкоштовного роумінгу між ЄС та Україною. За її словами, “телефонний зв’язок під час війни — це рятувальне коло, яке поєднує людей, які шукають притулку в Європі, з тими, хто залишився на фронті”.
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