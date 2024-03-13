Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів. Про це на брифінгу у вівторок, 12 березня, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Це перший пакет озброєнь від США у цьому році. Востаннє таке оголошення було наприкінці грудня минулого року.

“Українські війська хоробро воюють, сміливо бʼються у цій війні, але тепер змушені економити боєприпаси під натиском на кількох фронтах. І ми вже бачимо наслідки на полі бою. Коли російські війська наступають, стріляє їхня зброя, в України бракує боєприпасів, щоб вести вогонь у відповідь. Це коштує територій. Це коштує життя. І це стратегічно коштує нам, Сполученим штатам і НАТО”, – сказав Салліван, оголошуючи новий пакет допомоги.

До пакета увійшли ракети для Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи касетні снаряди, 105-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові системи AT-4, додаткові набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, запчастини та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів. У Пентагоні очікують, що воно надійде до Збройних сил України в найкоротші терміни.