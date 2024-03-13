Це перший пакет озброєнь від США у цьому році. Востаннє таке оголошення було наприкінці грудня минулого року.
“Українські війська хоробро воюють, сміливо бʼються у цій війні, але тепер змушені економити боєприпаси під натиском на кількох фронтах. І ми вже бачимо наслідки на полі бою. Коли російські війська наступають, стріляє їхня зброя, в України бракує боєприпасів, щоб вести вогонь у відповідь. Це коштує територій. Це коштує життя. І це стратегічно коштує нам, Сполученим штатам і НАТО”, – сказав Салліван, оголошуючи новий пакет допомоги.
До пакета увійшли ракети для Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи касетні снаряди, 105-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові системи AT-4, додаткові набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, запчастини та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів. У Пентагоні очікують, що воно надійде до Збройних сил України в найкоротші терміни.
“Це допомога, яка вкрай необхідна Україні, щоб утримувати позиції та відбивати російський наступ, який триває у східній та в інших частинах України”, – сказав Салліван.