Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи «Україна — Естонія» Крісто Енн Вага проїхав 1700 кілометрів на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб підтримати ЗСУ.

Про це естонський політик написав в Х.

«Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває лише на відстані велосипедної поїздки, і щоб висловити підтримку захисникам», — підписав Вага світлину з Майдану Незалежності.

Як пише “Суспільне”, у Києві Крісто Енн Вага зустрінеться з місцевою владою та представниками різних бригад. Свою велоподорож він почав 26 квітня. Також, як повідомляє виданн, за словами естонського депутата, однією з цілей подорожі був збір на вантажівки та дрони для армії України.

Завтра Крісто Енн Вага зустрінеться з різними бригадами, щоб дізнатись про їхні потреби у майбутньому. Ще він, за даними журнаілстів, проведе кілька офіційних зустрічей у столиці

Він подякував усім, хто підтримував його під час цієї подорожі, і тим, хто вже пожертвував гроші. Депутат закликав підтримати українську армію, зробивши донат на сайті.

Донати збирають спільно з організацією NAFO — гроші підуть для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів.

Наразі жертводавці переказали трохи більше 30 тисяч євро, вказана мета збору — €50 тисяч.