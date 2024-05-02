У місті Дергачі Харківської області, що зазнало атаки російських сил, було два влучання. Біля спортклубу та в землю.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Загалом внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та чоловік старшого віку. Серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості. Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а у ще одного зафіксували легкі травми – без потреби в госпіталізації», – написав він.

Водночас очільник адміністрації додав — підстав для евакуації Дергачів наразі немає.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, один з ударів був по території спорткомплексу, інший – по приватному житловому сектору. За попередньою інформацією, війська РФ вдарили по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий боєприпас, калібр 30 см).

За даними правоохоронців, у спортклубі зазнали травм семеро дітей, які в цей час перебували на заняттях. Серед них одна дівчина та шість хлопчиків. Постраждалі віком від 9 до 15 років. Також гостра реакція на стрес сталася у 8-річного хлопчика, який під час російської атаки робив вдома уроки. Серед поранених і 76-річний чоловік.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за квітень цьогоріч російська армія випустила по Україні більше 300 ракет різних типів, майже 300 дронів-камікадзе Shahed і понаж 3200 керованих авіаційних бомб.