Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги - більше 9 млрд доларів. Від початку ж року держава залучила близько 12 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час наради з фінансово-економічних питань, про що йдеться в його Telegram.

“Провів нараду з фінансово-економічних питань за участі Мінфіну, Мінекономіки, Нацбанку, Держказначейства та НКЦПФР. Заслухав інформацію щодо поточної ситуації з виконанням бюджету та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги. У березні уряд залучив рекордну суму — понад 9 млрд доларів. У квітні отримали ще 1,5 млрд євро в межах Ukraine Facility. Загалом від початку року Україна вже залучила близько 12 млрд доларів фіндопомоги”, – зазначив Шмигаль.

Під час наради також обговорювалися шляхи активізації кредитування проєктів приватного сектору.

“Заслухав попередні напрацювання Мінфіну, Мінекономіки та Нацбанку. Дав завдання прискорити цю роботу. Розвиток внутрішнього ринку, створення стимулів для українських підприємств у фокусі уряду”, – повідомив прем’єр.

Окремо посадовці обговорили підвищення фінансової спроможності оборонно-промислового комплексу. Відповідні рішення готуються.