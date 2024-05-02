Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ.

Він зазначив, що в уряді мають узгодити документацію з новим законом про мобілізацію, тому слід очікувати, що найближчим часом можуть змінитися деякі правила перетину кордону.

“Я не можу достеменно сказати, які вони будуть, чого вони стосуватимуться. Але зважаючи на те, що в статтю 23 закону України про мобілізацію були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни можуть бути внесені й у правила перетину державного кордону”, – йдеться у повідомленні.

На цей час певні категорії осіб також можуть перетинати кордон, зокрема, йдеться про багатодітних батьків, у кого на утриманні троє й більше дітей до 18 років, зауважив він.

Демченко також повідомив, що заброньовані громадяни також можуть перетнути кордон, але за наявності відповідного наказу Міністерства економіки. Він додав, що для того, щоб ці громадяни перетнули кордон, вони мають їхати у службове відрядження або у відпустку за наявності потрібних для цього документів.