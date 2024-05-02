Директор Національної розвідки США Авріл Гейнс вважає, що президент Росії Володимир Путін буде вдаватись до агресивної тактики з огляду на те, що внутрішні і міжнародні події розвиваються на його користь.

Про це Авріл Гейнс заявила під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США, повідомляє Reuters.

Вона говорить, що Росія посилила удари по інфраструктурі України, щоб перешкодити Києву переміщати озброєння і війська, уповільнити оборонне виробництво і змусити його розглянути можливість переговорів.

“Усе більш агресивна тактика Путіна проти України, така як удари по українській електроенергетичній інфраструктурі, має на меті переконати Україну в тому, що продовження війни лише збільшить шкоду для України і не пропонує жодного правдоподібного шляху до перемоги”, – йдеться у повідомленні директора Нацрозвідки США.

Проте Гейнс зауважила, що ця “агресивна тактика”, найімовірніше, триватиме, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом.

Раніше в Інституті вивчення війни розказали, що потрібно зробити Україні, щоб відновити контроль над усією своєю територією. Можливість України повернути всі захоплені Росією території буде залежати від майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та у Києві, а також від здатності всіх сторін динамічно змінювати хід війни.