Про це повідомили в Головному управлінні поліції Будапешта.
За даними поліції, 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він отримав настільки тяжкі тілесні ушкодження, що помер на місці.
Поліція зазначає, що відкрила кримінальне провадження за підозрою у ненавмисному вбивстві. Злочинець був затриманий на місці події і буде притягнутий до відповідальності.
Як пише угорський таблоїд Blikk, обидва чоловіки працювали водіями вантажівок, а в день убивства вони відпочивали на території автотранспортної компанії. На місце інциденту приїжджала швидка, однак врятувати пораненого українця не вдалося.
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