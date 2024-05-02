У столиці Угорщини 1 травня українець посварився з іншим чоловіком, який після цього завдав йому ножових поранень, унаслідок чого той помер. Нападником виявився громадянин Казахстану, його затримали.

Про це повідомили в Головному управлінні поліції Будапешта.

За даними поліції, 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він отримав настільки тяжкі тілесні ушкодження, що помер на місці.

Поліція зазначає, що відкрила кримінальне провадження за підозрою у ненавмисному вбивстві. Злочинець був затриманий на місці події і буде притягнутий до відповідальності.

Як пише угорський таблоїд Blikk, обидва чоловіки працювали водіями вантажівок, а в день убивства вони відпочивали на території автотранспортної компанії. На місце інциденту приїжджала швидка, однак врятувати пораненого українця не вдалося.