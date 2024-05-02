Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

На своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Твіттер) він пояснив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС, проте у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України.

«Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно», – наголосив міністр.

Крім того, Кулеба додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Однак, у МВС Польщі повідомили, що не дивлячись на заяву міністра закордонних справ України, українським біженцям продовжать захист навіть без паспорта.

Польське видання Gazeta з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марціна Кервінського повідомляє, що Польща готова продовжити захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня, зокрема для тих, хто не матиме чинних документів. Ба більше, за його словами, Польща готова охороняти права українських біженців і нікому не передасть їх приватних даних, зокрема, Україні.

«Ми знайдемо спосіб, щоб розв’язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні», – йдеться в матеріалі видання.

Своєю чергою Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що хоч його країна і думає над тим, як допомогти Україні повернути чоловіків додому, та все ж наразі спостерігатиме, як це питання вирішуватиме Польща і буде брати приклад з неї.

Офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль в коментарі виданню DW заявив, що Німеччина також не планує позбавляти українських чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців.

Він зазначив, що тимчасова відмова України надавати їм консульські послуги на це не вплине.

«Я впевнений в тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи про чоловіків», – стверджує Калль.

Таким чином рішення МЗС України обмежити консульські послуги для чоловіків мобілізаційного віку зіграло проти них, адже через позицію країн-партнерів не видворяти чоловіків з українським паспортом кількість охочих потрапити до них різко зросла.

Згодом, міністерство закордонних справ України оприлюднило роз’яснення щодо обмеження надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

Зокрема, в МЗС наголосили, що урядове рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, і тимчасово призупиняє приймання від цієї категорії громадян нових заяв на обмежений період часу.

«Після завершення цього періоду приймання заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства», – йдеться в роз’ясненні.

Та не встигла вгамуватись суспільна хвиля обурення, як МЗС втрапило в новий скандал – в міністерстві заявили про створення з використанням технологій штучного інтелекту цифрової особи, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

Представниця МЗС з консульських питань Вікторія ШІ була створена на основі реальної людини – української співачки, інфлюенсерки та учасниці проєкту «Холостяк» Розалі «Ковбаси» Номбре родом з Донецька.

За словами МЗС, взяти участь в проєкті міністерства Розалі погодилася «pro bono» (тобто без оплати), а власне сама Вікторія ШІ коштувала 10 000 доларів.

«Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини – української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono взяти участь в проєкті МЗС і виступити в якості прототипу для представниці», – йдеться у заяві.

Проте, хоча у МЗС і зазначили, що «команда проєкту відзняла та оцифрувала» реальну людину, сама співачка у себе в Інстаграм поділилася інформацією про те, що «попередньо кілька разів їздила знімати відео».

«Мене навіть фізично немає в МЗС. Два рази я там була, зачитала взагалі інший текст. Всьо», – розповіла інфлюенсерка на своїй сторінці в Інстаграм.

Таким чином є вірогідність, що насправді у міністерстві використали технологію зміни губ, а не створили окремий штучний інтелект, адже для ШІ попередні фільмування і запис будь-яких відео, а тим паче з начитуванням текстів не потрібен. Технології ШІ дозволяють створити з нуля людину, її обличчя, голос та статуру, а також для цього достатньо фото або детального опису персонажу, який необхідно намалювати.

Розібравшись у темі ШІ редакція нашого видання дійшла висновку, що скоріше за все, у МЗС використовують технологію запрограмованого робота із заготовленими відео та технологію діпфейку, ефекту накладання губ і зміни рухів, а не ШІ. Можливо, аватар Вікторія буде відповідати на запити вже заготовленими текстами, в той час, як технологія штучного інтелекту передбачає, що він самостійно має обробляти інформацію і надавати відповідь враховуючи власну базу даних.

Та на цьому питання до Вікторії ШІ не закінчилися, адже з’ясувалося, що Розалі Номбре, яка є прототипом аватара, після окупації Донбасу у 2014 році неодноразово відвідувала Донецьк та навіть публікувала звідти фото.

Зараз інфлюенсерка у своєму блозі розповідає про те, як примусово покинула свій дім в Донецьку через «рускій мір», про демократію та власний патріотизм. Втім, чомусь не пояснює причини або мети своїх багаторазових поїздок вже в окуповане місто.

«Дай Бог вам ніколи не знати як це, коли твоє місто окуповане. Для всіх хто спробує докопатись до факту мого народження/візитів в Донецьк одне уточнення – я пройшла стільки перевірок СБУ, що питань до моєї добропорядності як громадянки України у диванних критиків точно не має виникати», – стверджує вона.

На що Мережа «вибухнула» десятками коментарів від обурених користувачів. Люди пишуть, що вони не розуміють яким чином перевіряли та чи перевіряли взагалі кандидатів на роль прототипу для створення представниці МЗС з консульських питань.

«Зашквар брати особиню, яка в 2022 році, курва, їздила в радной окупований Донецьк. Це значить: – особа НУЛЬ волонтерила, – особа НУЛЬ підтримувала ЗСУ, – особа НУЛЬ засуджувала росію за війну», – обурився таким рішенням міністерства громадський активіст та учасник російсько-української війни Євген Карась.

«Хто зробив такий вибір? Серед дівчат військових треба було когось обирати», «Ну чому було не спитати у людей? Тим паче зараз є Дія, через яку це можна було б зробити», «І навіщо це було робити? У МЗС працівників не вистачає чи це з метою, що можна буде говорити будь-що і вразі чого вину на ШІ скидати?», – залишають коментарі користувачі Мережі.

«Я народилась в Донецьку, паспорт показувати не буду – покажу тільки те, що замість хреста ношу Донецьку область», – говорить сама Розалі та жаліється, що в школі історію України їй викладали на російській мові, проте й за таких умов вона знає, що Русь Київська і її не створив Ленін.

«Я навіть в Інстаграм підписалась як «Розалі Ковбаса», бо це ж так по-українськи. Тоді я думала, що це наблизить мене до мети стати українкою в чужих очах», – додає вона.

Крім того, вона просить «не спекулювати на чужому болю і втратах», а в своєму блозі робить акцент на коментарях де її хейтять за колір шкіри. Втім, самі користувачі Мережі називають такі дії відведенням уваги та стверджують, що колір шкіри не грає ролі, якщо ти їздиш на окуповані території.

«Погано те, що вона абсолютно спокійно жила в окупованому Донецьку, і на це треба було б звертати увагу, а не на те, що вона не біла українка», – пишуть в коментарях.

«Так багато проблем, які треба вирішувати, а вони займаються штучним інтелектом. Чи відкриттям Зари. З усією повагою до них, це важливо для економіки, я не відкидаю. Але МЗС має мислити стратегічно. А натомість вони створюють штучний інтелект. Може скоро замість послів теж штучний інтелект будемо відправляти?», – в коментарі нашому виданню розповідає народний депутат Верховної ради України Олексій Гончаренко.

«Загалом ця ідея дуже погана. Не розумію взагалі, хто це придумав? В нас що в МЗС всі проблеми закінчились? Де посол України в Норвегії? Його не призначають. Хоча Норвегія важлива для нас країна. А де наша міжнародна політика по Африці? По Південній Америці? Делегації з Африки чи не кожен день їздять до москви. Чому вони не їздять до Києва? Може тому що з цим напрямком не працюють?», – обурюється Гончаренко.

Втім, сам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування – це насамперед економія часу та ресурсів МЗС.

«Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам», – стверджує він та наголошує, що активне використання технологій ШІ в роботі МЗС – не примха, а вимога воєнного часу, оскільки для досягнення необхідних для країни результатів потрібно «пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду».

До слова, на кошти, які були використані для створення Вікторії ШІ, а саме 10 тисяч доларів, можна було б придбати, скажімо, близько 30 дронів для військових на передову, що насправді є вимогою воєнного часу.

«Дронів завжди не вистачає і всім. Вони як кулі, коли їх витрачаєш, не маєш думати, скільки вистріляв. Я довго працював у роті ударних авіаційних безпілотних комплексів. Коли йдеш на позицію, тобі дають декілька дронів, але цього замало, тож маєш обрати, яку ціль вражати, а яку ні, а треба знищити усі», – розповідає Владислав Сакін, який тривалий час воював у складі роти ударних БПЛА.

Варто зазначити, що ворог цього року планує виготовити понад 11 000 дронів «Шахед», а до 2030 року виробництво має зрости до 32 тисяч безпілотників на рік.

Тим часом як наше МЗС фінансує сумнівну Вікторію ШІ, яка відвідує окуповані території.