У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, місцеві Telegram-канали пов’язують це з горінням та подальшим падінням російського літака. Силовики припускають, що його могла збити російська протиповітряна оборона.
За даними очевидців, вибух пролунав близько 17:00 за київським часом.
Після цього в мережі стали з’являтися відео з нібито збитим літаком і льотчиком, який катапультується. Низка Telegram-каналів ворога стверджує, то літак був російським.
Канал ВЧК-ОГПУ, пов’язаний з російськими силовиками, каже, що, ймовірно, повітряне судно могла збити російська ППО.
Офіційних коментарів з української сторони, поки що, не було.
- Держдеп США: Україна повинна відкрито говорити про важку правду з поля бою.
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- Росія перехопила ініціативу на фронті, але Україна стійко обороняється, — Крістіан Фройдінг.