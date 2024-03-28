У тимчасово окупованому Севастополі російські військові збили власний літак, який злітав з аеродрому "Бельбек".

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, місцеві Telegram-канали пов’язують це з горінням та подальшим падінням російського літака. Силовики припускають, що його могла збити російська протиповітряна оборона.

За даними очевидців, вибух пролунав близько 17:00 за київським часом.