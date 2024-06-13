Про це розповів керівник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов в етері телемарафону “Єдині новини“.

“Я вважаю, що він (тяжкий період — ред.) зараз йде. Але я ще раз повторюю — армагедону жодного не буде”, — сказав керівник ГУР.

На Сумщині зараз йдуть спроби росіян наступати на Україну, за словами Буданова, це “вилазки ДРГ і так далі”.

“Необідні заходи вже вжиті. І такого масштабу, який вже відбувся — немає”, — сказав Буданов.

Він також додав, що удари Україною західною зброєю по території Росії полегшать ситуацію, а російські страшилки “червоними лініями” це лише гра на публіку.

Згідно з даними Генштабу, у прикордонні Сумської області дислокація російських військ не змінилася суттєво. Повноцінного масштабного російського ударного угруповання не спостерігається.