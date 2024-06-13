Прокурор однієї з районних окружних прокуратур Києва привласнив 4 млн 242 тис. грн у різній валюті, вилучені під час слідчих дій.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Там зазначили, що у серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальній справі щодо приватного підприємства та вилучив під час обшуків у підприємця 4 млн 242 тис. грн у різній валюті. Замість того, щоб передати ці кошти на зберігання, він їх привласнив.

Після цього прокурор перестав з’являтися на роботі та за місцем проживання.

Фігуранта підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Прокурору загрожує до 15 років позбавлення волі.