Ексначальник Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики незаконно збагатився на майже 58 млн грн.

Про це повідомили в Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років у нього зʼявились: автомобіль, квартира в Києві, 53 земельні ділянки в Україні та інше майно.

Також підконтрольні йому підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Підозрюваний у незаконному збагачені затриманий, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.