Офіційні джерела імен фігурантів, поки що, не розголошували.

Учасники схеми заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 44 млн грн. 20 березня оперативники затримали сімох фігурантів.

За даними слідства, двоє мешканців Львова розробили схему із заволодіння бюджетними коштами, які мали виділятися на реконструкцію будівель одного з військових містечок області. Щоб втілити в життя свій план, залучили знайомих посадових осіб військового навчального закладу та комерційну структуру.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення документів).

За інформацією видання Zaxid.Net та Lviv.Media, мова може йти про затримання львівського бізнесмена Віталія Ломаковича, кількох посадовців Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та службових осіб ТОВ «Укрстройкомплект».

Про офіційні джерела не розголошують імена фігурантів.