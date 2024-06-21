Про це заявив заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки з політичних питань Джон Басс на брифінгу у Києві.
“Я б просто повернувся до коментарів мого колеги Джейка Саллівана (радник президента США з національної безпеки – ред.), який сказав, що це питання не географії, це питання здорового глузду”, — сказав Басс.
За його словами, США хочуть переконатися, що “Росія не зможе використовувати свою територію як прихисток, з якого вона може безкарно атакувати українські сили”.
- У Пентагоні підтвердили дозвіл бити зброєю США по російських військах у будь-якій точці через кордон із Росією
- Пентагон: Допомога США змінила ситуацію на фронті в Україні
- У США пояснили, чому пріоритетно постачатимуть Україні ракети для ППО