Про це заявив заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки з політичних питань Джон Басс на брифінгу у Києві.

“Я б просто повернувся до коментарів мого колеги Джейка Саллівана (радник президента США з національної безпеки – ред.), який сказав, що це питання не географії, це питання здорового глузду”, — сказав Басс.

За його словами, США хочуть переконатися, що “Росія не зможе використовувати свою територію як прихисток, з якого вона може безкарно атакувати українські сили”.