Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що ЗСУ можуть використовувати зброю, яку передають США, для ударів по російських силах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише по тих, які розташовані поблизу Харківської області.

Про це пише Reuters.

“Здатність відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілу – ось на що спрямована ця політика… оскільки ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, Україна може відкрити вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США”, – заявив Райдер.

Він додав, що це самозахист, тому “цілком логічно”, що Україна може використовувати американську зброю для ураження військ РФ по той бік кордону.

Нагадаємо, раніше радник з нацбезпеки США Джейк Саллівана також підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон.