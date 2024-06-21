Про це пише Reuters.
“Здатність відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілу – ось на що спрямована ця політика… оскільки ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, Україна може відкрити вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США”, – заявив Райдер.
Він додав, що це самозахист, тому “цілком логічно”, що Україна може використовувати американську зброю для ураження військ РФ по той бік кордону.
Нагадаємо, раніше радник з нацбезпеки США Джейк Саллівана також підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон.
- Пентагон: Допомога США змінила ситуацію на фронті в Україні
- У США пояснили, чому пріоритетно постачатимуть Україні ракети для ППО
- У Конгресі США закликали визнати РФ державою-спонсором тероризму