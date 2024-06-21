Речник Держдепу США пояснив, що спричинило рішення Вашингтона віддати пріоритет Україні у постачанні ракет-перехоплювачів для систем ППО, таких як Patriot.

Про це Метью Міллер розповів на брифінгу 20 червня.

За словами речника, таке рішення ухвалили після спілкування з українським урядом та оцінки потреб України у зброї.

“Ми бачили, як російські військові атакують українські міста. Ми бачили, як вони націлюються на енергетичну інфраструктуру, даючи зрозуміти, що хочуть вимкнути світло і відключити тепло, коли повернеться зима. Тому нам стало зрозуміло, що ми повинні зробити щось для посилення спроможностей протиповітряної оборони України”, – сказав речник Державного департаменту.

Він додав, що це включає отримання додаткових систем ППО з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, але також – передачу ракет-перехоплювачів.

“Рішення, яке прийняв президент, полягає в тому, щоб переглянути деякі поставки перехоплювачів для Patriot… щоб переглянути їх поставки з інших країн, зважаючи на гостру потребу, яку має Україна, і на гостру загрозу, з якою стикається Україна, для того, щоб переконатися, що Україна отримує те, що їй зараз потрібно для захисту від інтенсивних російських повітряних бомбардувань”, – сказав Міллер.

Білий дім 20 червня підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.