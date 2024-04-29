Про це повідомляє BILD.

За їхніми словами, перед цією операцією Росія наносить ракетні удари по Харкову та іншим ключовим містам.

Джерело в українській армії висловило стурбованість щодо можливого нападу на Харків з боку 20 000 до 40 000 осіб.

«Тоді нам доведеться вирішити, хочемо ми захищати північ чи схід. І те, й інше робити неможливо», – сказав він.

Хоча Інститут вивчення війни вважає, що українські сили, які мають достатнє озброєння, ймовірно, зможуть зупинити наступ РФ, українські військові висловлюють занепокоєння щодо російського збройного потенціалу та нестачі боєприпасів і ракет для систем ППО.

«За два роки росіяни зрозуміли, як ефективно використовувати свої сили для наступальних операцій. Зараз на фронт часто скидають безліч бомб. Не як раніше — лише в кілька незначних ангарів, а в кожну будівлю, яку ми тримаємо», — прокоментував ситуацію український офіцер.

Вони активно встановлюють протитанкові загородження не лише на півдні країни, але й на кордоні з російськими областями.

За словами одного з високопосадовців, ЗСУ «не можуть нічого зробити» без боєприпасів та ракет для систем ППО. Водночас зараз українські військові зводять кілометри протитанкових загороджень — не лише на півдні країни, а й за кордоном із Бєлгородською, Курською та Брянською областями.