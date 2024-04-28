Про це повідомили Сили оборони.
На правому березі річки Дніпро, вздовж лінії бойового зіткнення та в населених пунктах, ворог використовував керовані авіаційні бомби. В той же час, він проводив аеророзвідку за допомогою безпілотників різних типів – було зафіксовано понад 200 вильотів. Ворог також використовував артилерію, але отримав адекватну відповідь, як зазначили у командуванні.
Росіяни продовжують активно використовувати різноманітні дрони-камікадзе, такі як Shahed і FPV, “Ланцети” та інші. Їхніми цілями знову стали цивільне населення прибережних населених пунктів, сільськогосподарська техніка, об’єкти цивільної інфраструктури та житлові приміщення.
Більшість ворожих ракетоносіїв знаходяться в базі у Новоросійську (Краснодарський край РФ). Один з них розташований у бухті тимчасово окупованого Севастополя і використовується як корабель протиповітряної оборони.
У Чорному й Азовському морях російських військових кораблів немає, натомість у Середземному морі зафіксована їхня присутність.
- Військові дрони СБУ здійснили напад на аеродром «Кущевск» та два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ
- Українські військові зруйнували новітню РЛС ворога, яка коштує понад $5 мільйонів
- ISW: У разі захоплення росіянами Часового Яру, їм відкриватиметься дорога до “оборонного поясу”