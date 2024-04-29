Міністр закордонних справ України назвав Путіна «політичною твариною, яка відчуває страх».

Ця фраза прозвучала під час інтерв’ю Дмитра Кулеби CNN.

«Нам потрібно, щоб наші партнери твердо вірили в те, що перемога України є досяжною. По-друге, щоб вони не мали страху перед Путіним, тому що Путін є політичною твариною, яка відчуває страх. І коли він відчуває цей страх, він стає більш агресивним. Натомість коли він відчуває силу, як нещодавно було продемонстровано у Конгресі, він буде змушений відступити», – сказав він.

Кулеба також додав, що ухвалення пакета допомоги від США є важливим повідомленням для всіх партнерів України, що боротьба за свободу і демократію триває. Міністр також зазначив, що нині Україні необхідне все можливе озброєння.

«Коли ви воюєте, вам потрібно все. Нам потрібні ППО для захисту наших міст, нам потрібні артилерійські снаряди й артилерійські установки для захисту наших солдатів і звільнення наших територій», – сказав очільник МЗС.