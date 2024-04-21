Сполучені Штати розглядають можливість відправлення до України кількох десятків додаткових військових радників для виконання небойової ролі. Очікується, що вони працюватимуть при посольстві Вашингтона в Києві.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, пише видання Рolitico.

“США розглядають можливість відправки додаткових військових радників до посольства в Києві, що є черговим доказом американської прихильності Україні, оскільки Росія, схоже, набирає обертів у дворічному конфлікті”, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що радники консультуватимуть українських військових та наглядатимуть за американською зброєю, яку передають Україні.

“Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало і коригувало нашу присутність в Україні відповідно до змін умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Управління оборонного співробітництва (ODC) у посольстві”, — сказав Райдер, зазначивши, що “персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що і всі співробітники посольства”.

Райдер відмовився коментувати конкретну кількість персоналу з міркувань безпеки, однак двоє американських чиновників сказали Politico, що їх буде близько 60.

Джерела видання стверджують, що додатковий контингент підтримуватиме логістику, наглядатиме за озброєнням, яке США надсилають в Україну, а також допомагатиме українським військовим з обслуговуванням техніки.

“Ці радники допомагатимуть українським військовим з технічним обслуговуванням озброєнь. Також вони підтримуватимуть невеликий контингент посольства США в Києві та координуватимуть нові поставки озброєння, після схвалення законопроєкту щодо фінансової та військової підтримки України на суму в понад 60 млрд доларів”, — повідомили у матеріалі.