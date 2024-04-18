Проведено важливу розмову з Головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський, поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці.

“Обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ подякували США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України.