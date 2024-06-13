Німецькі слідчі нібито припускають, що до вбивства 9-річної українки Валерії у Дебельні могли бути причетні знайомі її матері. Правоохоронці ретельно досліджують цю версію.

Про це пише Bild.

Речниця прокуратури Хемніца у середу, 12 червня, сказала, що слідство зосередилося на пошуку ймовірних винуватців у колі безпосередніх знайомих родини Валерії.

За даними видання, слідчі досліджують версії щодо можливої причетності до вбивства двох знайомих матері дівчинки.

Перший — уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Він мешкає у Празі, але чеські слідчі не можуть його знайти. Зранку в день вбивства він писав колишній коханій і вимагав зателефонувати. За інформацією BILD, він був у Дебельні того дня.

Другий — 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л. Він був сусідом родини дівчинки. Незадовго до загибелі вона повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів стосунків із матір’ю Валерії, але отримав відмову. Після цього на помсту він обіцяв «зруйнувати їй життя». Поліція ФРН не може його знайти.

Тим часом мешканці містечка несуть лампадки, іграшки, квіти та записки зі словами співчуття до будинку, де проживає родина Валерії.